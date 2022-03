Tena: “Hay muchas cosas por mejorar, para ser el primer partido fue bueno a secas”

Este jueves se dio el esperado debut de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala en un duelo amistoso ante Cuba que se celebró en el estadio Pensativo en Antigua Guatemala.

Con una solitaria anotación de Carlos Mejía, Guatemala derrotó por la mínima a Cuba en el que fue el debut de Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional de Guatemala, un partido con muchos altibajos, así lo expresó Tena en conferencia de prensa.

Tena da sus impresiones tras el partido

El técnico mexicano Luis Fernando Tena atendió a los medios de comunicación tras el triunfo 1-0 ante Cuba, destacó el primer tiempo del equipo, pero aseguró que en la segunda parte se bajó la intensidad.

“Creo que todos vamos a coincidir que fue un primer tiempo bueno a secas y un segundo tiempo regular, no tan bueno como el primero, afortunadamente mantuvimos el resultado, me voy con un buen sabor de boca, la actitud de los jugadores fue extraordinaria, me quedo contento, hay muchas cosas por mejorar, pero para ser el primer partido fue bueno a secas”.

“El partido contra Haití será más exigente, tendremos más desgaste con el viaje”, indicó el técnico azteca.

Tena fue cuestionado sobre el debut de José Ochoa con la Azul y Blanco, asimismo habló sobre los abucheos al final del partido pese a obtener el triunfo.

“Ochoa es un gran jugador, con personalidad y actitud, es agradable ver como se desarrolla, hay cosas por mejorar, pero también saco otras cosas buenas”.

“Nos recibieron bien al principio del partido, la afición apoyó bien en el primer tiempo, saben que el resultado es importante para ellos y ellos lo van a transmitir desde la tribuna”, indicó Luis Fernando Tena.

En esta semana surgió el rumor de que Marcel Ruiz, futbolista de los Xolos de Tijuana podría ser tomado en cuenta para la Selección, aunque Tena salió a desmentir dichos rumores.

“Yo no sabía nada de Marcel, no he tenido ningún contacto y no estoy enterado si tiene alguna raíz guatemalteco o no, pero si tiene la nacionalidad estaré dispuesto a hablar con él”, concluyó.