Se realiza cortejo procesional del Cristo de la Preciosa Sangre

Desde el templo histórico de San Francisco, ubicado en la sexta avenida de la zona 1, salió en procesión la ancestral imagen del Cristo de la Preciosa Sangre y Virgen de Dolores.

Las andas fueron levantadas a las 18:30 horas bajo los acordes de la marcha oficial “La sangre de Cristo”, inspiración del nicaragüense Rafael Demetrio Miranda Mendieta, y retomando nuevamente el recorrido en un quinto viernes de Cuaresma.

Fray Julio Enoc Zeledón Herrera, del templo de San Francisco, comentó que la alegoría de las andas se basó en el mensaje “Varón de dolores” que a su vez es tomado del libro del profeta Isaías.

“Despreciado por los hombres y marginado, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él” Is. 53.3.