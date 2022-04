Harry Maguire denunció a la policía británica que recibió una amenaza de bomba

El defensor inglés Harry Maguire recibió en las últimas horas una amenaza de bomba debido al mal rendimiento que ha tenido con el Manchester United en los pasados juegos.

“En las últimas 24 horas, Harry ha recibido una seria amenaza en la casa de su familia. Ha informado esto a la policía, que ahora está investigando el asunto. La seguridad de su familia y de quienes lo rodean es obviamente la prioridad número uno de Harry”, dijo un portavoz de la familia según citó Sky Sports en Inglaterra.

BREAKING: Harry Maguire has received a bomb threat to his home in the last 24 hours.pic.twitter.com/6yBOyFVyMj

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2022