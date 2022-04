Este es el balance de la Selección Nacional en sus primeros amistosos de 2022

En diciembre de 2021, se anunció que el técnico mexicano Luis Fernando Tena tomaría las riendas de la Selección de Guatemala tras la destitución de Amarini Villatoro al no conseguir el boleto a la octogonal final de Concacaf y quedar eliminado en ronda preliminar de Copa Oro.

Los nuevos procesos siempre son complicados, más cuando no se trata de tú país y te topas con una nueva cultura futbolística. Pese a eso, Luis Fernando Tena ha iniciado con el pie derecho su proceso con la Selección Nacional con tres victorias y un empate, en funcionamiento ha venido de menos a más y las verdadaras pruebas vendrán en la Liga de Naciones, a partir de junio.

Guatemala 1-0 Cuba: El pasado 24 de marzo se dio el debut de Luis Fernando Tena al frente de la Azul y Blanco, Guatemala se llevó el triunfo 1-0 ante Cuba con una solitaria anotación de Carlos Mejía. Sin embargo, la afición no quedó satisfecha con el funcionamiento de la selección en el partido que se disputó en el estadio Pensativo.

Tena se llevó algunos silbidos por parte de un sector de la afición finalizado el partido: “Fue un primer tiempo bueno y nos fuimos con justicia arriba en el marcador y un segundo tiempo regular, no tan bueno, se emparejaron las acciones. Afortunadamente logramos mantener el marcador y ganar el partido. Sabemos que es el primero, es un juego de preparación y hay que rotar jugadores”, fueron las palabras de Tena en dicho encuentro.

Guatemala 2-1 Haití: Llegó el segundo partido de Luis Fernando Tena al frente de la selección, el primero en Estado Unidos. La Selección de Guatemala remontó y se llevó el triunfo ante Haití, que está en el top 100 de selecciones en el Ranking FIFA. Los haitianos se adelantaron por medio de Carnejy Antoine, pero con anotaciones de Carlos Mejía y Gerardo Gordillo la Azul y Blanco remontó para llevarse el triunfo.

En este encuentro, Guatemala mostró una mejor cara pese a ir por debajo en el marcador: “En el primer tiempo, por momentos, Haití fue mejor que nosotros, pero nuestro equipo supo sobreponerse con carácter y determinación. En el segundo tiempo supimos controlar con mejor táctica y psicológicamente”, declaró Tena en dicho encuentro.

Guatemala 4-0 El Salvador: 24 de abril, se dio la que por el momento, ha sido la mejor actuación de Guatemala en la era Tena, un triunfo contundente 4-0 ante El Salvador, José Morales, Óscar Santis (x2) y Stheven Robles fueron los anotadores, dicho encuentro se celebró en San José, California.

“Creo que al final el resultado fue exagerado, los primeros minutos El Salvador fue mejor, pero luego al transcurrir los minutos logramos emparejar todo. Pero en términos generales nosotros fuimos mejores y vamos mejorando poco a poco”, afirmó Luis Fernando Tena tras el triunfo 4-0 ante los cuscatlecos.

Guatemala 0-0 México: el miércoles 27 de marzo, se dio la primera prueba real para Guatemala, tras enfrentarse a México en Orlando, si bien México presentó una selección sin legionarios y solo jugadores de la liga local, la Azul y Blanco se plantó y le hizo un buen partido a los aztecas, eso si, Guatemala fue de más a menos en el trámite del encuentro, la condición física pesó en los minutos finales del encuentro.

“Hubiéramos querido tener más el balón. En el segundo tiempo no pudimos llegar con claridad. Hay una gran disposición de los jugadores. El equipo juega con personalidad. Vamos por buen camino”, indicó Tena tras el empate sin goles ante México.

Guatemala, volverá a tener actividad hasta junio del año en curso, cuando afronte la Liga de Naciones de Concacaf, donde comparte grupo con: Belice, Guayana Francesa y República Dominicana.

Cuatro partidos del grupo se disputarán en este mes de junio y los otros dos restantes hasta marzo de 2023.

The #CNL League B draw is ok! pic.twitter.com/iLqXgTJ5e1

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 5, 2022