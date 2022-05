Kevin de Bruyne es elegido como jugador del año en la Premier League por los fans

El centrocampista belga del Manchester City, Kevin de Bruyne, ha sido elegido Jugador del Año por los aficionados de la Premier League inglesa, con su compañero de equipo Phil Foden logrando el Trofeo al Jugador Joven por segundo año consecutivo.

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2022