“Parece tamal”, Lyn May crítica el cuerpo de Karol G

La exvedette Lyn May causó polémica por criticar el cuerpo de la cantante colombiana Karol G, ya que asegura que “parece tamal”. Y es que la mexicana llegó a Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE.UU.), para promocionar su más reciente material musical, con una peluca de color azul, por lo que una reportera le comentó: “Te veo muy Karol G”.

Lyn May se molestó porque la “compararon” con la Bichota mayor, como se le conoce a la colombiana, quien en los últimos tiempos ha lucido su cabello de color azul. La exvedette no tardó en responder y arremeter contra la reguetonera, quien por cierto es una de las cantantes más populares del momento.

“No, no, no me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, respondió la también actriz mexicana, a las cámaras de un programa de televisión.