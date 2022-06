Lolita Cortés y Alexander Acha se enfrentan en pleno concierto de La Academia

El segundo concierto de La Academia viene cargado de muchas sorpresas, sobre todo porque los alumnos se enfrentan a duelos únicos, interpretando los mismos temas pero con diferentes géneros.

Los primeros en subir al escenario fueron Isabela y Santiago que lo hicieron con la canción “No sé tú”; sin embargo, recibieron duras críticas de la jueza y sus compañeros y de los usuarios de las redes sociales.

Luego tocó el turno de Cesia y Andrés, ellos interpretaron la canción Vive de Kabah.

A ninguno de los dos les fue bien los con las críticas, tanto que Lolita Cortés, mostrando evidente molestia, indicó que era un tema fácil y que lo que ambos hicieron lo podría hacer cualquiera en karaoke.

Tras las duros comentarios de los jueces, el director Alexander Hacha perdió el control y se levantó para defender a los jóvenes pidiendo que en lugar de decirles lo malo que hicieron, les dijeran los avances que tuvieron.

Las redes no se hicieron esperar y reaccionaron al enfrentamiento de Acha y Cortés.

No me gusta comparar, pero, #LaAcademia está siendo una gran decepción, los alumnos no le echan ganas, Lolita y Gavito tienen toda la razón en lo que han dicho. La temp pasada todos eran bien aplicados, y ahora ninguno le echa ganas como Dalú, Dennis etc en la pasada. Una lástima

— Adriana🌹🖤 (@adymendozas99) June 19, 2022