¿Por qué Amber Heard tiene el rostro más hermoso del mundo?

Amber Heard dominó los titulares en el mundo tras su reciente caso de difamación contra su exesposo Johnny Depp, sin embargo, ahora vuelve a ser tema de conversación, debido a que la ciencia encontró que su rostro es el más hermoso del mundo.

Se utilizó la proporción áurea griega de la belleza para respaldar esta afirmación, una fórmula matemática que se usa en arte, diseño, cine, fotografía y mucho más, y que terminó revelando que con un 91.85 % la actriz de ‘Aquaman’ se aproxima a la perfección absoluta.

La técnica que llegó a esta conclusión utilizó varios rasgos faciales como ojos, labios y formas de la cara, midió la distancia entre ellos y luego analizó las conclusiones.

Kim Kardashian viene en segundo lugar con 91,39 %. Kate Moss, que también es ex de Depp, es tercera con 91.06 %, Emily Ratajkowski es cuarta con 90.8 % y Kendall Jenner fue quinta con 90.18 %.

Sin embargo, Amber no ha conseguido alcanzar a la modelo Bella Hadid, que la supera con un 94,35%, aunque hay quienes aseguran que todas las anteriormente mencionadas han contado con ayuda de su cirujano plástico para conseguir esa puntuación, excepto Heard.

According to science, the most beautiful woman in the world is Bella Hadid, followed by Beyoncé, Amber Heard, and Ariana Grande. (Based on the Golden Ratio of Beauty Phi which, measures physical perfection.) pic.twitter.com/w2XRb2dACO

— Mike Sington (@MikeSington) October 15, 2019