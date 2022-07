Ricardo Arjona celebra el triunfo de la Sub-20 con este video

Ayer fue un día historia para la Selección Sub-20 logrará su clasificación al Mundial Sub-20. Miles de fanáticos se volcaron a las redes sociales para manifestar su emoción y Ricardo Arjona no quiso quedarse atrás.

El intérprete de canciones como “Historias de un taxi” y “Señora de las cuatro décadas” utilizó las historias de Instagram para celebrar el triunfo.

“Guate al Mundial Sub-20”, lleva por titulo el clip de tan solo 15 segundos que decidió compartir el artista. En el video, se puede apreciar los últimos momentos que se vivieron durante el partido.

Recordemos que, la selección se enfrentó a México, quienes se disputaron el partido por los cuartos de final del Premundial de Concacaf en dicha categoría.

A pocos minutos de que finalizara el encuentro en el tiempo reglamentario, el árbitro hondureño Said Martínez marcó penalti en favor de México. Y, aunque no se pudo observar con claridad en la transmisión internacional, el silbante no dio marcha atrás.

Sin embargo, el arquero guatemalteco Jorge Moreno, realizó una atajada monumental y evitó la caída de su arco.

Ricardo Arjona llegará a Guatemala…

Fue hace tan solo unas semanas atrás, cuando Ricardo Arjona confirmó su presentación en el país. Y es que el cantautor nacional llegará al país con su gira “Blanco y Negro”, la cual ha recorrido varios países de Europa y Latinoamérica.

El concierto de Ricardo tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en Explanada Cardales de Cayalá.

Hasta el momento, no se han confirmado los precios para esta única función que estará ofreciendo el artista.

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en manifestar su emoción ante la noticia.

No cabe duda que esta gira del guatemalteco ha estado lleno de sorpresas, como lo fue el día que una joven decidió desnudarse en una de sus presentaciones en Estados Unidos.