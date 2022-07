Chris Hemsworth aparece completamente desnudo en Thor: Amor y trueno

Por si aún no lo sabías, sí, Chris Hemsworth sale desnudo en la nueva película de Thor: Love and Thunder. La película que se estrenará en Guatemala el 7 de julio celebró su premier en Hollywood hace unos días y las críticas de los medios acreditados fueron buenas.

Pero, lo que más expectación generó en paralelo, tanto en la alfombra como en el momento en el que apareció en pantalla, fue Chris desnudo.

El deseo era colectivo en internet, ¿pero cómo se sintió el actor ante dicho interés por parte de los fans?

Según sus propias palabras, orgulloso, pero no por mostrar su booty en sí. “Bueno, lo mostré en rush hace años, pero en una pero en una película de Marvel, en una pantalla muy grande, serían un par de glúteos muy muy grandes”, afirmó el actor.

Chris Hemsworth on seeing Thor's butt in #ThorLoveAndThunder: "It was 10 years in the making that scene — kind of a dream of mine. The first time I played Thor I took my shirt off and I thought, 'You know what's gonna sweeten this…'" https://t.co/3aIXbiXW0C pic.twitter.com/kD2wsPN0zL

— Variety (@Variety) June 24, 2022