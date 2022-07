Nancy Pelosi confirma gira en Asia-Pacífico, pero no menciona Taiwán

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezará una delegación del Congreso que efectuará una gira en la región Asia-Pacífico, confirmó su oficina el domingo, que no menciona una escala en Taiwán.

La delegación de seis miembros visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, indicó el comunicado de la oficina de Pelosi.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022