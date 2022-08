VIDEO. “La única pereza que me da es que vengo de blanco”, dice Alves en su regreso al Camp Nou

De vuelta en Barcelona, pero esta vez con la playera de los Pumas, Dani Alves habló en la zona mixta del Camp Nou sobro el encuentro del próximo domingo que sostendrá el cuadro azulgrana ante el combinado mexicano por el Trofeo Joan Gamper, partido tradicional de pretemporada en el que el Barça presenta a su plantilla.

Alves, quien la temporada pasada regresó a jugar FC Barcelona en apoyo a la crisis financiera del equipo, salió de una manera controvertida del club y reprochó el manejo durante su salida, tema que no pasó desapercibido en la zona mixta y que según el brasileño no se encuentra dolido.

El máximo galardonado de la historia del futbol mundial también habló sobre estar de regreso en el estadio culé, el mercado de fichajes del Barça, su incorporación a Pumas y la posibilidad de que Leo Messi lo supere como el máximo ganador de la historia.

Alves opina sobre el mercado de fichajes del Barça

“Es raro que el barca esté haciendo esas cosas en el mercado, el club siempre iba a lo puntual pero ahora se ha tenido que adaptar a lo que pide el mercado y hace lo que la mayoría está haciendo. Espero que no cambie su filosofía porque es lo que los ha hecho grandes”, comentó.

¿Está Dani Alves dolido por su salida del Barça?

“No, ni mucho menos. Me hubiese gustado que me echaran de una manera diferente, nosotros tuvimos una historia juntos y no hay que darle muchos rodeos. Yo dejé en claro que estaba encantado de regresar, he sentido ese ‘feeling’ en el último mes de que no sabía si me quedaba o no, pero estoy muy agradecido por haber podido regresar”, respondió.

Messi se acerca a Alves en trofeos…

“Si me va a pasar Messi no hay ninguna novedad, sería novedad si me pasara otro. Si te preguntan, ¿Quién te pasó, Messi? Ya no hay nada que hablar. No lo pondré fácil, pero si me pasa él, es Messi”, respondió entre risas Alves.

Dani Alves y su regreso al Camp Nou

“Puedo decir que para mi será un momento especial. Volver al Camp Nou y Barcelona es muy lindo para mí, yo amo demasiado este club y sus colores”, expresó.

“Agradezco a los Pumas por tomarme como parte de este club y poder construir una historia que para mí será un gran desafío. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco, pero bueno, es de los Pumas”, comentó.

