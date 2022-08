Matías Rotondi entra en el mejor once de la ida de octavos de final de Liga Concacaf

La Concacaf ha dado a conocer el mejor once de los duelos de ida de octavos de final de Liga Concacaf, la cual solo cuenta con un representante de la Liga de Guatemala y se trata del argentino Matías Rotondi, quien fue la guía del ataque de Municipal en el empate 2-2 del pasado jueves ante Olimpia, duelo batallado que terminó con el cuadro hondureño con dos hombres menos.

Rotondi firmó una inspirada noche el pasado jueves en la grama del Doroteo Guamuch Flores, el 10 de los rojos fue quien inició la reacción de Municipal en una segunda parte, mitad en la que el club guatemalteco llegaba 0-2 por debajo en el marcador. El argentino fue el anotador de un tanto desde el punto penal, su tercer gol consecutivo en el torneo, y se inventó una asistencia a Yasnier Matos que selló el empate 2-2.

📋 Este es el XI Ideal después de concluidos los partidos de ida en los Octavos de Final #SCL22 🔝 🔗 https://t.co/DFLh7VJExr pic.twitter.com/8JpsCF8q7G — Concacaf (@Concacaf) August 19, 2022

“Rotondi anotó por tercer partido consecutivo en SCL con el penal convertido contra Olimpia, ayudando a su equipo a volver de un 2-0 en contra para empatar 2-2”, destaca la Concacaf la inclusión del argentino.

Dentro del once no se encuentra ningún jugador del actual campeón Comunicaciones tras caer en casa 0-1 ante el Diriangén, equipo que si cuenta con dos inclusiones dentro del once, el defensor Erick Tellez, por su sólido encuentro, y Ramiro Peters, anotador del tanto que significó el triunfo para los nicaragüenses.

Así luce el once de los octavos de final ida

El once publicado por la Concacaf es un 3-5-2 y cuatro equipos aportan dos jugadores: Real España, Diriangén, Alajuelense y Motagua; mientras que Municipal, Alianza y Herediano aportan un hombre. Así luce el once:

Portero: Mario González (Alianza)

Mario González (Alianza) Defensas: Franklin Flores (Real España), Getsel Montes (Real España), Erick Tellez (Diriangen)

Franklin Flores (Real España), Getsel Montes (Real España), Erick Tellez (Diriangen) Mediocampistas: Diego Rodríguez (Motagua), Alexander López (Alajuelense), Carlos Mejía (Motagua), Matías Rotondi (Municipal), Jefferson Brenes (Herediano)

Diego Rodríguez (Motagua), Alexander López (Alajuelense), Carlos Mejía (Motagua), Matías Rotondi (Municipal), Jefferson Brenes (Herediano) Delanteros: Doryan Rodríguez (Alajuelense), Ramiro Peters (Diriangén)