VIDEO. Casemiro rompe a llorar en su acto de despedida del Real Madrid

El Real Madrid inicia su semana con la despedida oficial de Casemiro, jugador que deja la institución blanca con 18 trofeos en su espalada y pondrá rumbo hacia el Manchester United de Erik ten Hag. El acto de despedida del brasileño, al cual el club bautizó como “Casemito” se llevó a cabo en la ciudad deportiva del cuadro merengue durante la mañana española.

Casemiro, quien realizó la tradicional foto de despedida junto a los trofeos conseguidos y estuvo acompañado por Florentino Pérez, no pudo contener las lágrimas durante sus palabras de adiós hacia el club que lo vio llegar al más alto nivel a lo largo de su carrera. También recibió la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

En el acto de despedida, Casemiro confesó que tras la final de Champions League habló con su representante para encontrar una salida del club, ya que, tras 336 partido y 18 títulos en diez años, consideraba que su ciclo en el equipo había terminado, además dio detalles sobre la decisión de jugar para el Manchester United.

Las palabras de despedida de Casemiro

“Quería… (no puede contener las lágrimas). No me sale… Cuando llegamos aquí junto a mi mujer, no conocía a nadie y hemos construido aquí nuestra vida. Tenía toda la ilusión de poder jugar en Real Madrid, cuando salí de Sao Paulo, tenía claro que era jugar en el primer equipo. Pero antes tuve que jugar en el Castilla. Fue una ilusión muy grande porque aprendí valores en esa cantera, que es lo más bonito de este club. El futuro es esta cantera”.

La decisión del adiós

“Fue difícil. Tras la final de la Champions hablé con mi agente y le dije que tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo. Soy honesto con todos, lo pensé. Me dijo que me fuera de vacaciones y tuviera la cabeza más tranquila. Al volver la sensación fue la misma. Pero es la de ser el más feliz del mundo, la misión está hecha”.

“Quiero agradecer a mi mujer que fue la primera que me apoyó en lo que decidiera. Han sido nueve años aquí, es un cambio importante. Mi familia estuvo conmigo. Fue muy difícil hablar con el presidente, sé el cariño que me tiene. La honestidad es uno de mis grandes valores, siempre lo he sido con él”.

¿Por qué eligió al Manchester United?

“La mínima gente que piensa eso, si fuera por eso me había ido por dinero, pero el club se ha portado muy bien conmigo y es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce. Es lo último que pensaría”.

“Quiero dejar mis valores, quiero transmitir en el United lo que aprendí aquí, que para ganar títulos hay que ganar en el día a día. Sé que voy a una Liga preciosa, increíble, todos me hablan bien con ella. Con 30 años estoy en mi mejor momento, de mentalidad y salud, sé como cuidarme mejor, sigo disfrutando del fútbol y de mi familia”.

El fin del exitoso mediocampo del Real Madrid…

“Luka y Toni son mis amigos. Voy más allá de cómo son como jugadores. Me han ayudado siempre. Jugar con ellos es siempre fácil, no tengo fácil, los méritos son de ellos. Hemos vivido noches maravillosas”.