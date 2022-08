Virginia Laparra considera que el caso en su contra se ha convertido en “cuestión de odio”

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, al finalizar su audiencia dijo que cree que el caso en su contra por denunciar al exjuez Lesther Castellanos se ha convertido en una “cuestión de odio, especialmente de la Fundación contra el Terrorismo”.

“Ellos es su momento siempre me han manifestado su constancia. Yo no soy ninguna apática, yo no les debo nada. Nunca había tenido el desagrado de conocerlos. Ellos creo que tenen una cuestión de venganza para todas aquellas personas que en su momento formaron parte de alguna fiscalía que investigaban hecho delitos de corrupción y derechos humanos:, declaró Laparra.