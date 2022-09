VIDEOS: Captan el momento del sismo de magnitud 6.6 que sacudió China

Un fuerte sismo de magnitud 6.6 sacudió este lunes el suroeste de China, dejando al menos 21 muertos y múltiples viviendas “gravemente dañadas”, informaron autoridades locales y la prensa estatal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el temblor ocurrió a las 12:52 horas (locales) en la región montañosa de Sichuan. Por su parte, la televisión publica china CCTV indicó que la profundidad del sismo se estimó a 10 kilómetros y su epicentro se situó a 39 kilómetros del cantón de Luding.

En redes sociales, usuarios compartieron videos que mostraban el momento del sismo. En las imágenes se podían ver lámparas colgadas balanceándose y trozos de edificios en el suelo. También rocas que bloqueaban una carretera.

