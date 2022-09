“El club sí accedió”, el contrario mensaje de Peleg sobre su no llamado a selección

El profesor Luis Fernando Tena hizo pública la nómina de convocados para los amistosos ante Colombia y Honduras por la fecha FIFA de septiembre, entre las bajas se encontraba la del lateral Matan Peleg. Un día después de su no convocatoria, el defensor rompió su silencio en redes sociales argumentando que esto se debía a que su actual club no le permitió unirse al trabajo de selección, pero este viernes reapareció en redes sociales con un discurso totalmente contrario.

Con el post borrado donde explicaba que el club Hapoel Petah Tikva, de la segunda división de Israel, no le había permitido viajar con la selección, Peleg reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación aclarando el motivo real por el que no pudo viajar con la azul y blanco. Según su explicación si había recibido la autorización de su equipo, pero solicitaban que se uniera días después a la concentración, solicitud que según le comentaron a Peleg no tuvo respuesta en Guatemala.

“Continuando con el post que publiqué hace dos días sobre mi convocatoria a la selección, quiero aclarar que hubo un error en la redacción que utilicé, y contrariamente a lo que escribí, el club sí accedió a dejarme libre para los juegos”, inició el mensaje.

Un importante duelo que separó a Peleg de la selección

“El club pidió a la asociación (Fedefut) que considerara el importante derbi que tiene el equipo el 21 de septiembre y me permitiera unirme al equipo el 22 de septiembre en lugar del 18 de septiembre. La asociación optó por no responder a la solicitud del club y supe que se tomó la decisión de invitar a otro jugador en mi lugar para los próximos partidos amistosos”, agregó Peleg.

Hapoel Petah Tikva se verá las caras el próximo 21 de septiembre ante el Maccabi Petah Tikva, partido que será crucial para ambas instituciones de cara al liderato de la segunda división israelí, por lo que, siendo una pieza vital deseaban contar con Matan Peleg desde la lateral y la solicitud de unirse tarde al trabajo de selección según lo expresado por el defensor no tuvo respuesta.

“Es un gran honor para mí representar al equipo, y siempre haré todo lo posible para presentarme cuando me llamen en el futuro. ¡Gran éxito para el equipo!”, concluyó.