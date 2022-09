Manuel Rodas vive dolorosos momentos junto a su hijo

El campeón de ciclismo, Manuel Rodas, vive junto a su familia momentos de mucho dolor y desesperación, pues su pequeño hijo de 11 años, Kevin, fue diagnosticado con cáncer y sometido a una cirugía que lo ha marcado de por vida, situación que ha ensombrecido a la familia Rodas y a la familia del ciclismo nacional, pues “Meme” no solo es reconocido por sus logros en el deporte guatemalteco sino por su carisma y espíritu de compañerismo.

Manuel, contó en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, que por momentos la desesperación es muy grande y que le da tristeza pensar en que quizá tenga que dejar a un lado todo el trabajo realizado y no participar en la Vuelta a Guatemala, el evento para el que cada año se prepara con mucha dedicación junto a su equipo Decorabaños.

El hijo del campeón, Manuel Rodas necesita de nuestro apoyo para superar una delicada operación. Si quiere colaborar deposite a la cuenta monetaria del Banco Industrial 6980000696 a nombre de Manuel Rodas. pic.twitter.com/g3K9PNL8Vh — Federación Guatemalteca de Ciclismo (@fgciclismoguate) September 16, 2022

“Estamos pasando por una situación muy difícil que ha venido aquejándonos desde hace más de tres meses. Hemos encontrado una situación adversa en uno de los brazos de Kevin y está siendo tratado en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica por esta enfermedad tan agresiva como es el cáncer. Corremos de un lado a otro con mucha angustia, es hijo único, hemos pasado momentos muy difíciles, pero gracias a Dios se nos han abierto puertas”, dice Manuel.

Rodas también pide a todos que lo ayuden con oración. “Ayer fue intervenido quirúrgicamente, eso conlleva consecuencias que lo van a marcar para siempre, pero si queremos preservar su vida tiene que ser así desafortunadamente. Agradezco a todos por el apoyo, la mejor forma de apoyarlo es pidiendo le mucho a Dios y orándole para que sane”, agrega.

-->

Mientras que sobre cómo ha llevado su trabajo en el ciclismo con esta situación, expresó: “Esto me ha venido a cambiar la vida, me ha tocado viajar bastante, de noche, me he perdido entrenos importantes y esta semana es casi seguro que me pierdo la última Clásica previo a la Vuelta a Guatemala. No he podido entrenar, me ha tocado estar con Kevin. Uno quisiera cumplir con ambas cosas, pero ya no era posible estar en el otro lado, sobre todo por el tema psicológico, mi mente estaba aturdida y no podía más, estaba arriesgando el físico y el de mis compañeros porque por un error podía ocasionar un accidente”, expresa con tristeza.

“Por eso, en la última semana decidí dejar por un lado los entrenos para dedicarme a él y espero en Dios en algunos dedicarme a lo mío. Ya recibí todo el apoyo de la federación de ciclismo y no he sido convocado al Campeonato Centroamericano, y mi equipo también está enterado y si en dado caso la Vuelta llegara a peligrar por mi parte, ya tengo el aval de ellos… Quiero estar, esperemos en Dios que se pueda dar”, dijo.

Y sobre el tratamiento de su pequeño dijo que “por lo agresivo del tumor, que creció mucho y muy pronto, se tuvo que proceder primero a una cirugía y luego vendrán las quimioterapias. Al principio los médicos nos hablaron de un 50% de probabilidades de supervivencia y eso nos ha destrozado, pero estamos confiando en Dios porque para Él no hay nada imposible, y el hecho de que la cirugía se hizo previo, le da una esperanza mejor”. “

Sin embargo, el ciclista reconoce que, “desafortunadamente en esta cirugía Kevin perdió su brazo, no había una mejor opción, ahora toca seguir con la quimioterapia. Creo que favorablemente el cáncer no logró hacer más daño en el resto de su cuerpo y eso nos ayuda a pensar en que él va a estar bien y que los tratamientos van a funcionar. Esperamos de aquí en un año ,máximo, lo podamos tener sano”, manifestó.

Sobre su participación en la Vuelta a Guatemala, Manuel fue muy claro, dependerá de la evolución del tratamiento en su hijo.

“Ojalá en los días de la Vuelta no coincidamos en ningún tratamiento para él y así podré planificar con mi equipo, si no, pues estaría descartado. Ojalá pueda estar y si no, habrá más oportunidades, pero ahora tengo una vuelta muy exigen que cumplir y espero que así sea”, finalizó.

Para poder apoyar económicamente a la familia Rodas puede hacer su donativo a la cuenta del Banco Industrial 6980000696 a nombre de Manuel Rodas.