“Me sentí incómodo al no escuchar el himno”, dice Faberson Bonilla

El barrioporteño, Faberson Bonilla, se coronó como campeón en la prueba de 100 metros y ganó bronce en la modalidad de una vuelta en el Campeonato Mundial de Patinaje que se llevó a cabo el fin de semana en Argentina y este lunes regresó a nuestro país para expresar la alegría que lo invade, aunque siente nostalgia por no haber podido representar a Guatemala.

Y es que pese al orgullo y felicidad que lo invaden, Faberson, no pudo ocultar su tristeza al no haber escuchado el himno nacional y vestir los colores azul y blanco en dicha competencia, debido a la suspensión que pesa sobre Guatemala de parte del Comité Olímpico Internacional.

ORO PARA G… FABERSON BONILLA El guatemalteco conquistó la competencia de 100 metros en el Mu dial de Patinaje y subió a lo más alto del podio derrotando a Italia y Alemania. Primera vez que se sube a lo más alto del podio, sin embargo no sonó nuestro himno. pic.twitter.com/7tmEHjCQ1p — Mynor Mazariegos (@mynor_free) November 4, 2022

“Fue muy bonita la sensación de ganar dos medallas, Guatemala rara vez lo consigue, pues Colombia es potencia”, expresó Faberson.

Faberson Bonilla también sintió nostalgia

Pero “cuando subí al podio y no pude escuchar el himno se sintió incómodo. Sentí feo porque no pude representar a mi bandera y tuve que competir con un traje todo negro, no se sintió bien”, agregó.

Sin embargo, pese a las adversidades, Faberson dijo que se siente orgulloso por el logro obtenido y que espera siempre darle alegrías a los guatemaltecos.

“Cuando gané pasó de todo por mi cabeza, sentí mucha felicidad, no lo podía creer. Espero seguir ganando medallas y coronarme campeón en más pruebas. Le pido a las autoridades que apoyen a los atletas para que puedan seguir dando alegrías al país. Además, ojalá puedan pronto construir una pista de patinaje en Izabal, expresó el atleta.

También, dijo que por su mente solo pasó apoderarse de las medallas en este evento. “Iba con la mentalidad de ganar una medalla, he entrenado durante mucho tiempo para lograrlo, iba dispuesto a conseguirla , en la pista no se nos dio muy bien, pero en la ruta me fue mejor”, agregó.

El nacional dijo que nada lo detendrá para continuar con su preparación y que espera ganar el título en el Centroamericano.