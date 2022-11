Mundial 2022: Conociendo a la selección de México

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a México.

El Tri llega con la ilusión de alcanzar el famoso quinto partido en un Mundial, la fase de cuartos de final se les niega desde México 1986 y es la vara de medir que tienen todos los estrategas que llegan al banquillo mexicano. México no falta a un Mundial desde 1990 y con mezcla entre talento joven y veteranía de la mano de Gerardo Martino buscarán sorprender en un grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y México.

🇲🇽 Fuelled by a strong #WCQ campaign, @miseleccionmxEN will look to keep that momentum going to escape a tough group 💪

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2022