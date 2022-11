VIDEO: Presidente de China “regaña” al primer ministro de Canadá en público

El presidente de China, Xi Jinping, “regañó” al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ante las cámaras durante la cumbre del G20, en Indonesia, en un incidente público y poco común, que podría complicar unas relaciones bilaterales ya tensas.

Imágenes registradas por periodistas en la isla de Bali, donde se reunieron los líderes de las 20 grandes economías del mundo, muestran a Xi criticando a Trudeau, de manera cordial pero seria, tras la supuesta filtración en la prensa de detalles de una entrevista bilateral la víspera.

El primer ministro canadiense indicó que durante el encuentro mencionó “la cuestión de la injerencia” china, luego de que Canadá acusase a China de interferir en sus sistemas democrático y judicial. “Todo lo que hablamos fue filtrado a los diarios. No es lo apropiado”, dice Xi Jinping a Justin Trudeau en el video.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

