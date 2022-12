Argentina sube al segundo puesto del ranquin de la FIFA

Argentina, campeona del mundo en Catar, ascendió a la segunda posición del ranking FIFA por detrás de Brasil, que sigue siendo primero, y por delante de Francia, finalista, que completa el podio, según la clasificación oficial publicada el jueves por la federación internacional.

La Albiceleste, tercera antes del torneo de Qatar, y los Bleus, que estaban fuera del podio, adelantan a Bélgica, eliminada en fase de grupos. Brasil, que cayó en cuartos de final, logra mantener la primera posición, que ocupa desde el 31 de marzo.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking 🇦🇷📈

Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022