OMS: Brote de casos de Covid-19 en China no tendrá tanto impacto en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el martes que el actual rebrote de casos de Covid-19 en China no tendría tanto impacto en Europa, ya que las variantes del virus que circulan en el gigante asiático ya están presentes en el Viejo Continente. El aumento de casos en China “no debería tener un impacto significativo sobre la situación epidemiológica del Covid-19 en la región europea”, dijo Hans Kluge, director regional de la OMS, en una conferencia de prensa en línea.

En ese sentido, Kluge pidió a los países europeos que tomen medidas “proporcionales y no discriminatorias” para los viajeros procedentes de China. Varios países, incluyendo EE. UU., Japón, Francia y Alemania, exigen que los viajeros procedentes de China presenten una prueba negativa de Covid-19 para poder entrar a sus territorios. Y algunos Estados también desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a China.

