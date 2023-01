¿Dónde ver el juego entre el PSG de Messi ante el Riyadh Season de CR7?

Uno acaba de proclamarse campeón del mundo, el otro empieza un retiro dorado en Arabia Saudita: dos leyendas vivientes del fútbol, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se reencontrarán el jueves en Riad durante un partido amistoso que enfrentará al París Saint-Germain contra una selección de jugadores de los dos mejores clubes sauditas, Al-Hilal y Al-Nassr.

El partido es amistoso, sin embargo, el hecho de tener a los dos futbolistas con más balones de oro de la historia, hace que dicho encuentro que se celebrará en el Estadio Internacional Rey Fahd tenga un tinte especial, posiblemente la última vez que ambos jugadores se enfrenten.

PSGQatarTour2023

Le match de gala face à une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr sera diffusé en direct sur nos plateformes (Facebook, YouTube, Twitch, etc), beIN Sports et PSGtv

19/01

18h CET

🔗https://t.co/XqIxIMWs1J

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2023