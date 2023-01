¡Como en los viejos tiempos! Messi y Cristiano anotan en amistoso en Arabia

Una constelación de estrellas se reunió este jueves en el Estadio Internacional Rey Fahd para el juego entre el Paris Saint-Germain vs. Riyadh Season XI, que tenía la particularidad del duelo entre Messi y Cristiano Ronald. ¿El último?

En un emocionante partido, donde el aficionado fue el gran ganador; el PSG derrotó 5-4 al Riyadh Season XI, tanto Leo Messi como Cristiano Ronaldo deleitaron al aficionado con sus goles.

#Amistoso | ⏱️ ¡Final del partido! El París Saint-Germain se lleva el triunfo ante el Riyadh XI en Arabia Saudita Leo Messi anotó un gol por los parisinos; Cristiano Ronaldo aportó dos goles por el equipo saudí ⚽🤝 pic.twitter.com/ux9hYycFSZ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 19, 2023

Messi y Cristiano Ronaldo anotan en amistoso

El resultado, al final, pasó a segundo plano. Tanto Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo anotaron en el partido que reunió a los dos mejores jugadores de los últimos 15 años, el aficionado amante del futbol fue el gran ganador.

Leo Messi abrió el marcador cuando tan solo habían transcurrido 3 minutos del partido, el delantero argentino engañó al arquero Al-Owais, que pensó que Messi remataría por arriba, pero finalmente remato por abajo.

Cristiano Ronaldo no faltó a su cita con el gol, el astro portugués anotó el 1-1 al minuto 34 desde la vía penal, CR7 fue golpeado en el área tras una mala salida de Keylor Navas, y no falló desde los once pasos.

Cuando iba a finalizar el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo selló su doblete, cabezazo dentro del área que impactó en el poste; Sergio Ramos intentó rechazar el balón, pero el rebote le quedó a Cristiano Ronaldo, que con un potente remate con su pierna izquierda venció a Navas para poner el 2-2 parcial.

Como en los viejos tiempos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas del partido.