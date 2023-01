Eagles derrotan a los 49ers y sellan su boleto al Super Bowl LVII

Los Philadelphia Eagles arrasaron este domingo a los San Francisco 49ers por 31-7 y sacaron el primer boleto al Super Bowl LVII de la National Football League (NFL), en el que perseguirán el segundo título de su historia.

Los 49ers, que alargan una sequía de títulos que se prolonga desde la temporada 1994, se vieron condenados por graves errores propios y por una lesión de Brock Purdy, quien buscaba ser el primer ‘quarterback’ novato en clasificar al Super Bowl en la historia.

FINAL: The @Eagles are your 2022 NFC Champions! #SFvsPHI pic.twitter.com/84hMQwewT1

— NFL (@NFL) January 29, 2023