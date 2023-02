TikTok Awards: Manelyk causa revuelo al presumir su tonificada figura

Manelyk González comenzó a vivir su 2023 de la mejor manera y acompañada de sus afectos. Tras una gran celebración por su cumpleaños número 34, la mexicana volvió a estar en el centro de la escena al asistir a la ceremonia de los TikTok Awards.

Hace algunos días, la modelo nacida en México recibió el premio como ganadora de la categoría “Influencer Destacada del Año”, en los Socialiteen Awards 2022. Esta merecida distinción se transformó además en reconocimiento para sus más de 15,2 millones de seguidores y la joven se los hizo saber.

“Pajaritos estoy súper emocionada porque miren lo que ya tengo en mi poder, nuestro premio de Influencer Destacada. Gracias a Socialiteen, pero sobre todo gracias a ustedes porque siempre están conmigo en las buenas, en las malas, nunca me dejan sola. Estoy muy contenta de que seamos una familia súper unida. Este premio no nada más es mío sino que es también de ustedes. Sin ustedes no sería absolutamente nada. Los amo”, expresó.

Ahora la ex “Acapulco Shore” se hizo presente en los TikTok Awards pero que no está nominada en ninguna categoría pero que decidió asistir para apoyar a varios de sus amigos. Con un look muy casual, la mexicana deslumbró con su tonificada figura que pronto dio de qué hablar.

“Me encanta Manelyk, siempre tan sensual pero a la vez elegante”, “Qué cuerpazo, esos si son ejercicios”, “Luce encantadora”, fueron algunas reacciones.

