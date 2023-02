Roberto Arzú interpone amparo en contra del TSE

El candidato a la presidencia por el partido Podemos, Roberto Arzú García Granados, interpuso un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de que el ente electoral haya declarado con lugar un recurso de nulidad que se planteó en su contra por parte de la agrupación política FCN-Nación.

Como consecuencia de ello se revocó la resolución emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, por lo tanto no fue inscrito el binomio que es complementado con David Esteban Pineda Barrios, como candidato a vicepresidente.

Asimismo se indica que el plazo para rendir el informe es de 24 horas.

Parte del reclamo interpuesto indica lo siguiente:

“Se me causa agravio personal y directo a mi persona, Roberto Arzú García Granados, por cuanto que, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal establecido, he sido sancionado, privado de mi derecho de ser electo, privación de derecho consistente en no ser inscrito como candidato al cargo de presidente (…)”.