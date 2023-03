Cristiano Ronaldo: Niño le grita “Messi es mejor”

En las últimas horas, un video de Cristiano Ronaldo se ha vuelto viral debido al mensaje que le dijo un niño cuando el portugués se dirigía del campo de juego al área de camerinos.

“Messi es mejor que tú”, se escucha decir al niño mientras “CR7” pasa a un costado del equipo arbitral y otros integrantes del club, así como staff de la liga árabe, en la cual, juega actualmente el astro mundial.

Al momento del grito del menor, Cristiano expresa: “Es un partido fácil, es un partido fácil”. Hasta el momento muchos usuarios aseguran que esa fue la contestación de Ronaldo al menor; por otro lado, hay quienes indican que el portugués se dirigió a otra persona y no al menor.

Lo cierto es que el menor no guardó su intención de expresar quién es para él, el mejor futbolista.

Kid : Messi is better than you !

Ronaldo : It's an easy match, it's an easy match

Cristiano Ronaldo responded like this, don't let any media or person brainwash you he said otherwise after Al Nassr vs Al Batin pic.twitter.com/elUMLl5kIQ

