Técnico del PSG habla sobre el futuro de Messi en el PSG

Lionel Messi es el foco de atención actualmente en el PSG y no precisamente por su estilo de juego. El argentino está a menos de 3 meses de finalizar su contrato con el equipo parisino, lo que lo dejaría como agente libre y su futuro sigue estando incierto en el mundo del futbol.

Las alarmas sobre la continuidad de Messi en el PSG saltaron luego de que el pasado jueves se ausentó de los entrenamientos por motivos desconocidos. Hasta la fecha no ha habido comunicación oficial, pero según explica el diario francés “L’Equipe”, el argentino viajó a Qatar, país de origen de los dueños del PSG. Cabe resaltar que desconocen si hubo reunión entre Messi y los propietarios del club.

“Se que leo tiene mucha comunicación con el club. No sé sobre que dialogan. ¿Debería seguir la próxima temporada? Yo ya dije que es voluntad de cada uno. Leo es feliz en el vestuario”, expresó Galtier.

Ante las incertidumbres que deja el futuro del Leo en París, Christophe Galtier, técnico del PSG, fue consultado sobre el argentino en conferencia de prensa. El entrenador comentó que Messi es feliz y que el futbolista tiene mucho contacto con la presidencia del club, aunque relató que la decisión de seguir en el proyecto debe nacer de su futbolista.

A pesar de ser uno de los señalados en la eliminación del PSG ante el Bayern, comentó que es un futbolista decisivo y argumentó que aún es muy prematura para saber qué es lo que decidirá Messi sobre su futuro. “Sí, vi algunas críticas al juego del Bayern. Pero no fue el único. Fue muchas veces decisivo. Entrena todos los días, siempre está feliz de jugar. Sobre su futuro, es demasiado pronto para saber qué pasará”, dijo.

Galtier y el futuro del PSG

El futuro de Messi no es el único que está en el aire sino que también el del entrenador, que confesó que aún no hay proyección sobre los cambios que hará el equipo parisino durante la próxima temporada. “No hay una proyección sobre la próxima temporada o sobre cómo quedará la plantilla. Estoy centrado en los últimos once partidos”, concluyó.