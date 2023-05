Madre con cáncer pide ayuda para cumplir sueño de conocer a Chayanne

En TikTok se viralizó el video de una mamá con cáncer que pide ayuda para cumplir su sueño de conocer al cantante Chayanne, de 54 años de edad. La grabación compartida por Tania Hernández (@stitchsh) cuenta con más de 687 mil vistas.

Tania subió un video en su cuenta de TikTok en el que le pregunta a su mamá qué haría si conociera al cantante puertorriqueña, a lo que ella contestó que es el sueño de su vida: “¡Ay, Dios de mi vida! Sería el sueño de mi vida; y que si lo conozco, me traiga una cobija con su foto para que ahora sí diga que duermo con Chayanne”.

Muchos internautas se enternecieron con la respuesta de esta mujer y le mandaron “buena vibra” para que cumpla su sueño. Ante la popularidad de este video, se publicó una segunda parte en la que la señora revela que padece cáncer de colon y pide ayuda para conocer al intérprete de “Lo dejaría todo”.

“Chayanne, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colon y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas (…) Tengo… tenemos tres nietos, tres hijos, que vas a conocer; por ellos quiero seguir adelante”. reveló la fan de Chayanne.