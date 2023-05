Vinícius arremete contra La Liga tras recibir insultos racistas  

Vinícius fue expulsado del duelo liguero español entre Valencia y Real Madrid al 90+7 tras un encontronazo que tuvo con Hugo Duro, y en el cual, el brasileño soltó un manotazo en el rostro del jugador local. Esto generó una serie de dimes y diretes pospartido donde el racismo es el tema principal.

Durante el partido a Vinícius alguna parte de la afición del Valencia le había gritado “mono”, según el lado madridista. Tras la expulsión, el sudamericano perdió el control y se burló de la afición local al hacer señales con sus dedeos y referirse a la segunda división del futbol español. Valencia aún lucha por no descender a dicha categoría.

Al final del partido, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló para la televisión que tiene los derechos televisivos de La Liga: “No quiero hablar de futbol, el estadio ha llamado ‘mono’ a Vinícius”.

“Estoy muy enfadado. Lo que ha ocurrido hoy es una vergüenza. Todo el estadio ha llamado ‘mono’ a Vinícius y creo que La Liga tiene un problema grave con esto”, añadió.

“Le he preguntado a Vinícius si quería seguir jugando, pero luego le he dicho que él no era el culpable y que no se tenía que ir. El árbitro me ha contado el protocolo, pero no me parece solución porque no hay que informa de nada ya se sabe lo que no hay que hacer”, sentenció.

Sólo puedo sentir lástima y asco por estos individuos. Deplorable!@vinijr no se merece esto!! pic.twitter.com/zxec2vOrcD — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 21, 2023

Responde Vinícius

Además de la agresión, Vinícius fue noticia pospartido. Primero porque subió a sus redes sociales un menaje dirigido a La Liga. “No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi es ahora racista”.

Añadió: “Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas”.

Por último, escribió: “Lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí”.

Además, otro capítulo fuerte que tuvo “Vini” fue cuando se le increpó por parte de un aficionado y le preguntó si pediría disculpas por la señal de segunda división dedicada al Valencia, y éste contestó: “’Eres tonto tú?”.

Comunicado del Valencia

Por su parte, el Valencia emitió un comunicado donde resalta varios puntos. “El Valencia desea condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el futbol”, señaló.

Asimismo, “lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la jornada 35 de La Liga contra el Real Madrid”.

Añadió: “Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el futbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia. El club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas”.

Por último, también expuso que: “Condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición”.

⚡ Cruce de VINICIUS con un aficionado del Valencia. 🤨 "¿Vas a pedir perdón por ese gesto?" 😡 "¿Eres tonto tú?" 🚨 IMAGEN @elchiringuitotv de @marcosbenito9. pic.twitter.com/5v68jvp7bU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023