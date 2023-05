Xavi: “Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar”

Una entrevista realizada por ‘Sport’ a Xavi Hernández le ha dado la vuelta al Mundo, ya que el entrenador del FC Barcelona habló sin límites sobre la posible vuelta de Lionel Messi a la entidad blaugrana para la próxima temporada. Durante sus declaraciones, Xavi ya ha dejado ver que ha hablado con Joan Laporta sobre el caso Messi.

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente”, expresó Xavi, quien en reiteradas ocasiones afirmó no tener “ninguna duda” de que la vuelta de Messi sería un plus para su club y además respalda la decisión argumentando que tiene sentido el retorno de Leo.

“No tengo ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente”, comentó.

Xavi ya ve el rol de Messi en este nuevo Barça

La polivalencia del argentino es algo que podría ser de mucha ayuda para el cuadro culé. Xavi ve como Messi “podría jugar en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base viniendo para hacer el último pase”, por lo que tendría espacio en la plantilla.

La falta de capacidad defensiva de Messi no sería un problema para el entrenador culé, que dijo que esto se debe compensar “con futbolistas”. Además, Xavi expresó lo que le aportaría la Pulga a su equipo: “aportaría talento, último pase, balón parado y goles… en el último tercio es un jugador diferencial”.

No cabe duda que Xavi sigue siendo un creador de juego y con estas palabras le ha dejado servido el balón para que Messi pueda retornar a la que es su casa, pero todo dependerá del argentino, que según el entrenador “tiene la sartén en el mango”, es decir, depende de él mismo su decisión.