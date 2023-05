Ramiro Cepeda: De Liga Nacional a Primera División

El Club de Futbol Universidad de la Liga Primera División de No Aficionados dio a conocer de forma oficial que su estratega para la campaña 2023-2024 será el argentino Ramiro Cepeda, que el pasado lunes fue cesado de Antigua G. F. C. tras perder la final del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional ante Xelajú M. C.

La Universidad explica en su comunicado que tras analizar distintos perfiles, y buscando al técnico ideal, se complace “en darle la bienvenida al argentino Ramiro Augusto Cepeda”.

Como presentación, se explica que, “Ramiro Cepeda, de 48 años, es uno de los técnicos más experimentados en el futbol nacional. Inició su aventura en nuestro país con el Deportivo Petapa, luego, en el 2012 tuvo la oportunidad de trabajar en El Salvador con Luis Ángel Firpo y Alianza”.

En el escrito oficial, la Universidad detalla que tras el paso de Cepeda en El Salvador, regresó al país en el 2015 para dirigir a la Universidad y en el 2016 estuvo otra vez con Petapa.

El recorrido de Ramiro Cepeda en el futbol nacional lo completa con equipos como Xelajú (2018), Deportivo Iztapa (2019) y Antigua G. F. C. en la temporada recién finalizada, la 2022-2023. Se destaca que llevó a los coloniales a las dos finales tanto en el Apertura 2022 y Clausura 2023.

“Desde ya le damos una calurosa bienvenida al cuadro universitario a nuestro nuevo timonel Ramiro Cepeda. Estamos seguros que con tu dirección obtendremos grandes éxitos y logros”, finaliza el comunicado.

#PrimeraDivisiónGT | Tras quedar al margen de Antigua GFC tras caer en la final del Torneo Clausura 2023 ante Xelajú MC, el argentino Ramiro Cepeda es anunciado como nuevo entrenador del CF Universidad 🎓🔵 pic.twitter.com/L44WBMTxxc — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 31, 2023

Cepeda por Tapia

La llegada de Ramiro Cepeda se da luego de que la institución universitaria decidiera dar por terminada su relación con el otro técnico argentino, Mauricio Tapia, que fue incapaz de llevar al equipo a las finales de la Liga Primera División. Quedó eliminado por el Deportivo Coatepeque en la fase de cuartos de final.

Por su parte, Ramiro Cepeda no obtuvo el título con Antigua G. F. C. en dos oportunidades, de forma consecutiva. Su lugar en los antigüeños se lo deja al estratega costarricense Ronald González.

#Apertura2023 | 🇨🇷🥑 El técnico costarricense, que ya sabe lo que es ser campeón en Guatemala con Comunicaciones, llega en sustitución de Ramiro Cepeda.https://t.co/9eunG2MoLg — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 31, 2023