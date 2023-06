Real Salt Lake de Rubio Rubín jugará las semifinales de la US Open Cup

El delantero guatemalteco Rubio Rubín se convirtió en la figura destacada en la victoria de su club, Real Salt Lake, en los cuartos de final de la US Open Cup. El equipo de Rubín se impuso por 3-2 al LA Galaxy, en un emocionante encuentro disputado en el estadio Rio Tinto.

Rubio Rubín brilló en el partido al contribuir con dos asistencias claves que influyeron en el marcador final. Su desempeño en el campo de juego demostró una vez más su valía como jugador determinante en momentos clave de los partidos.

Did you expect anything else? pic.twitter.com/H4tDUFVDGg

El primer gol del Real Salt Lake llegó en el minuto 19 gracias a una excelente asistencia de Rubio Rubín. El delantero guatemalteco recibió un pase en profundidad y, con una precisa habilitación, dejó a su compañero en posición de remate, quien no desaprovechó la oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes.

La segunda asistencia de Rubio Rubín fue aún más determinante. En los minutos finales del encuentro, con el marcador 2-0 a favor de los locales, el delantero guatemalteco recibió un balón dentro del área y, con una gran visión de juego, habilitó a su compañero para que anotara el gol de la victoria.

Down to the Last Four | #USOC2023 🏆 pic.twitter.com/EeI8LZw8Op

— U.S. Open Cup (@opencup) June 8, 2023