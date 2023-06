¡Líderes del grupo D! Guatemala derrota a Cuba en su debut en Copa Oro 2023

La selección de Guatemala está de celebración, esto tras iniciar con el pie derecho en la Copa Oro 2023. La bicolor derrotó 1-0 a Cuba gracias a un solitario tanto de Darwin Lom, lo que significó que la Azul y Blanco ganase por primera vez en su historia su partido debut en esta competición.

El triunfo deja mucho para festejar del lado nacional, ya que con el empate 2-2 entre Canadá y Guadalupe, Guatemala se afianza como el líder en solitario del grupo D. Este resultado también encamina las posibilidades guatemaltecas de avanzar de ronda, ya que en caso de ganar a Canadá, en la siguiente fecha, estaría clasificado a los cuartos de final.

#GoldCup | ¡HISTÓRICO TRIUNFO! Guatemala 🇬🇹 derrota 1-0 a Cuba 🇨🇺, gracias a un solitario tanto de Darwin Lom (47′), y se coloca como líder en solitario del grupo D de la Copa Oro 🏆 #VamosGuate pic.twitter.com/si4Mx0xtSD — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 28, 2023

Guatemala 1-0 Cuba

El inicio del partido dejó a una selección de Guatemala con muchos problemas para armar juego, los nacionales parecían nerviosos con el debut y Cuba supo contener cualquier intento de crear jugadas de los de Tena. A pesar de que la bicolor no era clara dominadora, fueron quienes crearon las primeras ocasiones de gol con un centro desviado de Mendez-Laing y un remate de chilena de Alejandro Galindo que rozó el arco caribeño.

La primera parte dejó un partido con poco futbol, mientras Guatemala intentaba crecer en el partido, Cuba se dedicó a frenar las ocasiones de crear partidos con constantes faltas. Además también hubo una mala noticia para los nacionales, ya que Rubio Rubín salió por un problema muscular a los 10 minutos y su lugar fue ocupado por Darwin Lom.

Cuando el juego parecía destinado a marcharse al descanso con empate sin goles, el VAR le dio esperanzas a Guatemala de abrir el marcador señalando un penal en el 45+4′. Darwin Lom fue el encargado de la pena máxima, pero no contó con la astucia del meta Arozarena, quien le detuvo el remate y envío el juego a las duchas sin goles.

Segundo tiempo

El fallo de Lom no desanimó a Guatemala y esto se demostró con las ganas de abrir el marcador con las que salieron en la reanudación. Tan solo 2 minutos después de que volviera a rodar el balón, Nathaniel Mendez-Laing dio su primera asistencia como jugador nacional para Darwin Lom, quien esta vez no perdonó y dentro del área cruzo al meta para abrir el marcador 1-0.

#GoldCup | ¡NO PERDONÓ A LA SEGUNDA! Luego de fallar el penal al 45+5′, Darwin Lom se reivindicó abriendo el marcador al 47 🔥 Guatemala 🇬🇹 1-0 Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/q7So7Ewplc — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 28, 2023



El gol guatemalteco pareció dejar desencajado a Cuba, que no se volvió a reencontrar con su mejor versión en los siguientes 20 minutos. A pesar de verse superado, los caribeños sorprendieron hasta dos ocasiones más el arco de Hagen, aunque el portero nacional mostró su mejor versión.

Al 50 el meta legionario detuvo un remate que le obligó a estirarse por abajo, mientras que al 60 detuvo, a Yasnier Matos, un potente remate de jugada preparada, que fue lo más claro creado por los cubanos en todo el partido.

Mendez-Laing se marcha ovacionado

El extremo del Derby County, quien no estaba para disputar los noventa minutos, fue sustituido al 70 y recibió el cariño de la afición, que una vez más hizo sentir a Guatemala como local en un estadio de Estados Unidos. Mendez-Laing dejó en su esperado debut la asistencia del gol que le dio el triunfo a la bicolor y pese a no brillar, dejó destellos de su calidad.

Guatemala, como en la primera parte, cerró el partido generando mayores ocasiones de peligro y no sufrió, pero la corta distancia en el marcador no le dio tranquilidad a los dirigidos por Luis Fernando Tena. El estrés nacional se alargó luego de que el referí agregase 9 minutos al final, pero para fortuna chapina el marcador no se movió y terminó en triunfo por la mínima.

