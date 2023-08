Dewinder Bradley se mete a la pelea de los goleadores del Apertura 2023

Dewinder Bradley, jugador de Antigua G. F. C., logró anotar el gol del empate 2-2 ante Deportivo Guastatoya en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural, y ese gol le ayudó a incrementar su activo goleador en la tabla de los rompe redes del torneo guatemalteco, y entró de lleno a la pelea por esa primera posición, que hoy en día le pertenece al paraguayo Pedro Báez, del Deportivo Malacateco.

Pedro Báez, actual goleador, no fue parte del juego entre Comunicaciones-Deportivo Malacateco debido a que tenía un partido de inhabilitación, situación que le quitó la posibilidad de seguir incrementando su cifra goleadora. Yonathan Morán, otro de los goleadores del campeonato y de los “Toros” tampoco tuvo oportunidad de ser titular ante el “Albo”.

Ante ese panorama, el goleador colonial aprovechó y con su gol marcado el domingo igualó los tres goles de Morán y se puso a uno de darle alcance a Báez, quien acumula cuatro dianas.

Tabla de goleadores

Pedro Báez (Deportivo Malacateco) con 4 goles Yonathan Morán (Deportivo Malacateco) con 3 Dewinder Bradley (Antigua G. F. C.) con 3 Jonnathan Estrada (Deportivo Guastatoya) con 2 Anthony López (Cobán Imperial) con 2

“Se me han dado las cosas”

Al finalizar el partido, Dewinder Bradley conversó con los periodistas y analizó así el encuentro: “Fue un partido difícil, esta chancha lo es, pero a pesar de eso teníamos planteando ganar, aunque lastimosamente nunca estuvimos arriba en el marcador, pero logramos llevarnos el empate”.

Sobre su actual momento goleador, Bradley, señaló: “Creo que gracias a Dios se me han dado las cosas. He trabajado fuerte para que eso pase y con todo el sistema que estamos teniendo lo estamos llevando de una buena manera. Eso me ha ayudado a ser más suelto en el terreno de juego y anotar las oportunidades que tengo”.

Añadió: “Como siempre trato de estar en lo alto del goleo. Anteriormente me había tocado ser suplente y ahora tengo la oportunidad de ser titular y estoy respondiendo de la mejor manera”.

#Apertura2023 | Dewinder Bradley (Antigua G. F. C.) califica de difícil el compromiso ante Deportivo Guastatoya, pero resalta que lo importante fue rescatar el empate (2-2). 📹 @estugarc_eu. pic.twitter.com/RkZGHwkMjM — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 28, 2023