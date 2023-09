Una semana para el inicio de la Champions League 2023/24

El inicio de la UEFA Champions League 2023/24 se dará la próxima semana con la primera jornada de la fase de grupos, fecha que dejará una serie de atractivos encuentros que llenarán de alegría la semana en el viejo continente, ya que de manera oficial iniciará esta competición por última vez bajo el actual formato.

El próximo martes se disputarán ocho encuentros que tendrán sin levantarse del asiento a los seguidores del torneo, en especial porque se disputarán los primeros dos juegos del grupo F: a primera hora (10:45 horas), el AC Milan recibirá al Newcastle, mientras que en el horario tradicional (13:00 horas), el PSG jugará en casa ante el Borussia Dortmund.

