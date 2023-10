La emotiva reacción de la familia de Marc Guiu a su histórico gol con el Barça

La victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club tuvo como gran protagonista a un joven de 17 años llamado Marc Guiu, quien en su debut en el primer equipo hizo historia al marcar el único tanto del encuentro segundos después de haber ingresado al terreno de juego.

Esta hazaña histórica, que otorgó los tres puntos al FC Barcelona en Montjuic, no fue lo único que acaparó la atención del partido, ya que generó una emotiva reacción por parte de la familia que permanecerá para siempre en la memoria del joven futbolista.

En las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys se encontraba la familia del joven delantero, quien se disponía a hacer su debut ante las numerosas bajas en el ataque con las que cuenta la plantilla de Xavi Hernández. La familia no anticipó la magia que acompañaría el debut de Guiu, ya que, expectante ante su ingreso, esperó solo unos instantes antes de ver cómo su hijo anotaba el gol que rompió la igualdad.

🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance…

Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023