VIDEOS. Celebración de Halloween deja muertos y heridos

La madrugada de este domingo, 29 de octubre de 2023, un nuevo tiroteo en la zona de bares de Ybor City, en Tampa, Florida, durante la celebración de Halloween en Estados Unidos (EE. UU.), dejó al menos dos personas fallecidas y 18 heridas.

Videos del momento exacto del tiroteo, que ya se han vuelto virales, se compartieron a través de redes sociales. En dichos clips, se pueden observar al menos a cuatro personas tiradas en la calle, quienes habrían resultado heridas durante el incidente, mientras policías locales intentan brindarles asistencia.

❗️Re-upload after a watermark has not been removed ❗️ pic.twitter.com/ohrBLK9Hec

El cuerpo de Policía de Ybor City informó sobre el incidente en el que, a través de videos compartidos en redes sociales, se pueden apreciar varias escenas distintas del tiroteo. En una de ellas, por ejemplo, se escucha el tiroteo y posteriormente se observa a las personas que se encontraban en la calle correr desesperadamente para ponerse a salvo.

Las imágenes compartidas e internet dan cuenta de las personas corriendo, muchas con sus disfraces de Halloween, desde distintas partes.

In case you missed this today: At least 18 people were injured and two dead after a mass shooting during a Halloween celebration in Ybor City, Tampa, Florida this morning.pic.twitter.com/sK4tghviFz

— Simon Ateba (@simonateba) October 29, 2023