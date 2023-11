Rangers de Texas se coronan en la Serie Mundial de béisbol 2023

El equipo texano se llevó el tope al mejor de siete juegos por 4-1. Los Rangers se mantuvieron invictos en 11 partidos fuera de su casa en los suburbios de Dallas, coronados por barrer tres juegos sobre los D’Backs.

Los Rangers en estos playoffs en la carretera estuvieron inmensos con dos triunfos en Tampa Bay, dos en Baltimore, cuatro en Houston y tres ahora en Phoenix contra los D’Backs.

Por su parte, los D’Backs sufrieron su primera derrota en la Serie Mundial, tras ganar la del 2001 sorprendiendo a los Yankees de Nueva York en su única aparición anterior.

NOTA: Antigua vence a Malacateco y es sublíder del Apertura 2023

La tarea de los D’Backs era muy difícil pues, desde 1985, el único equipo que remontó un 3-1 en contra para ganar la Serie Mundial fue los Cachorros de Chicago de 2016.

Los Rangers comenzaron como Senadores de Washington en 1961, pero después de una campaña ganadora en 11 temporadas, se mudaron a Texas en 1972.

Llegaron a la Serie Mundial en 2010 y 2011, perdiendo ante los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de St. Louis, respectivamente.

El mánager Bruce Bochy, de los Rangers, ganó su cuarta corona luego de haber logrado el mayor trofeo en los años 2010, 2012 y 2014 con los Gigantes de San Francisco.

El juego lo ganó el estelar Nathan Eovaldi (5-0), su quinta victoria en estos playoffs y la novena en general en partidos de postemporada.

El estelar toletero Corey Seager fue nombrado el MVP de la Serie. El estelar cañonero ocupa el segundo lugar con 19 jonrones en postemporadas, detrás del Salón Fama Derek Jeter con 20.

También Seager logró un sexto batazo de circuito en Series Mundiales con los cuatro que despachó en el actual Clásico de Otoño.

Started from the bottom, now we here. #WentAndTookIt pic.twitter.com/UCjZs5Yq0f

— Texas Rangers (@Rangers) November 2, 2023