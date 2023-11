Estudiante capturado por caso Toma de Usac podrá graduarse de manera virtual desde prisión

Javier de León, un estudiante de la Licenciatura en Física Aplicada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fue capturado la semana pasada como parte de las 27 personas que son señaladas por el Ministerio Público en el caso Toma de la Usac: Botín político, por la toma de las instalaciones de esa casa de estudios en rechazo a la elección del rector.

Este martes, 21 de noviembre, fue trasladado a Torre de Tribunales para la audiencia de primera declaración. De León iba a participar este martes en el acto de graduación del pregrado y a pesar de su situación legal, aseguró estar completamente agradecido con las personas que le han mostrado su apoyo en estos días.

De León explicó previo a la audiencia que fue notificado que el acto de graduación fue reprogramado para el 25 de noviembre y espera poder participar de manera virtual desde Mariscal Zavala, a donde fue enviado a prisión provisional.

Luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinará que no hay evidencia concreta en una prueba de lingüística que vincule al binomio electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el Ministerio Público enlistó seis puntos para dar a conocer el caso de Botín político por el cual señala a integrantes del partido político Movimiento Semilla y a varios catedráticos y estudiantes de esa universidad. Entre estos, destacó que no es definitivo ni desvanece los demás elementos de la investigación recabados. “El alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”, expresó el ente investigador en un comunicado.

Además, aseguró que los daños patrimoniales ocasionados durante la toma de esa casa de estudios se estiman en Q90 millones, más los 250 mil estudiantes que fueron afectados directamente por el cierre de las instalaciones.