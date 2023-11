Resumen del cierre de la fase regular del Apertura 2023

Los equipos de Guastatoya, Zacapa y el campeón defensor Xelajú M. C. lograron este domingo los últimos tres boletos a cuartos de final tras la celebración del cierre de la fase regular del Apertura 2023, que tuvo entre otras novedades, el primer lugar del Deportivo Achuapa, la goleada a favor de los zacapanecos y las eliminaciones de Cobán Imperial y Deportivo Mixco.

A las 15:00 horas comenzó el cierre de la fase de clasificación con seis partidos simultáneos. Uno de los grandes atractivos era saber si Xelajú M. C. lograba o no seguir en ruta de la defensa de su título. Pero una igualdad 0-0 le sirvió para matar a dos pájaros de un solo tiro: Clasificar a cuartos de final y dejar fuera de la fiesta grande a Deportivo Mixco.

Deportivo Guastatoya le costó lograr un triunfo ante Cobán Imperial, pero ese 1-0 que hizo Jonathan Morán (54) le sirvió para ratificar su espacio en los cuartos de final del Apertura 2023.

Por su parte, Deportivo Zacapa dio una de las sorpresas de la jornada 16 al golear 4-0 a Deportivo Malacateco con anotaciones de José Espinoza (2), Brayan Castañeda (19) y Omar López (25) y Keyshwen Arboine (69). Con este resultado, los “Gallos” zacapanecos se colaron en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Los perdedores

Deportivo Mixco, Cobán Imperial y Xinabajul fueron los que terminaron llorando sangre en el cierre de la clasificación al no poder clasificar a los cuartos de final. Coatepeque F. C., que ya no tenía opciones de clasificación cerró siendo víctima de una goleada en casa de Municipal.

Tras el cierre de la fase de clasificación, Achuapa, Municipal, Antigua G. F. C., Comunicaciones, Malacateco, Guastatoya, Zacapa y Xelajú son los invitados a los cuartos de final, los cuales comienzan esta semana en la cancha de los equipos peores clasificados.

Según la Liga Nacional, el miércoles 29 de noviembre, Guastatoya-Antigua y Malacateco-Comunicaciones jugarán los duelos de ida, y el jueves, Xelajú recibe a Achuapa y Zacapa a Municipal.

Los juegos de vuelta son: Comunicaciones-Malacateco y Antigua-Guastatoya, los cuales serán el sábado 2 de diciembre, Achuapa-Xelajú y Municipal-Zacapa para el domingo 3 de diciembre.

Resultados

Achuapa 2-0 Comunicaciones: Luis Túnchez (18) y José Salazar (44)

Municipal 3-0 Coatepeque: Gabriel Leyes (4) y José Carlos Martínez (14 y 78)

Antigua 2-1 Xinabajul: Cristian Hernández (25) y Carlos Mejía (64) / Fredy Gálvez (12)

Mixco 0-0 Xelajú

Guastatoya 1-0 Cobán Imperial: Jonathan Morán (54)

Zacapa 4-0 Malacateco: José Espinoza (2), Brayan Castañeda (19) y Omar López (25) y Keyshwen Arboine (69).

