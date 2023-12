¿Quieres dinero, viajes o amor para el 2024? Rituales de fin de año

¿A quién no le gustaría empezar el año con buen pie? Existen una serie de rituales que pueden ayudarte. Puedes ser o no supersticioso, pero hay algunos de estos rituales que no solo harán que tengas buenas energías en casa.

12 Uvas

En muchas partes del mundo es una tradición que, al sonar las 12 campanas que anuncian la llegada de la medianoche y el inicio del año, se consumen 12 uvas.

Con cada uva pides un deseo o aquello que deseamos conseguir durante el nuevo ciclo que arranca.

Lentejas

Comer lentejas, ponerlas en algún lugar de la casa o portarlas en los bolsillos es otro de los rituales de fin de año.

En Italia las lentejas simbolizan riqueza y el dinero. Una leyenda dice que este ritual de fin de año proviene del Imperio Romano, y se creía que entre más lentejas se comieran más riqueza vendría.

Brindar con champagne y un anillo de oro

Se cree que durante ese momento se declara la prosperidad del año entrante, pero hay quienes añaden a su copa un anillo de oro.

Por un lado, el anillo significa estabilidad y duración en nuestras relaciones, mientras que el oro es considerado un metal que simboliza la abundancia.

Más rituales para atraer lo mejor…

Salir a las calles con maletas

Dar una vuelta a la manzana con una o varias maletas puede traer muchos viajes para el nuevo año.

Las maletas deben dejarse a un lado de la puerta, después de las 12 campanas de la medianoche las personas toman las maletas y salen a la calle con ellas.

Lista de deseos

Por último, hay un ritual de fin de año que se ha vuelto muy popular y presuntamente proviene de Rusia.

Consiste en hacer un listado de propósitos y buenos deseos antes de la cena de nochevieja.