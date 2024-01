Fans critican foto de Jada Pinkett Smith por su “flow” de Año Nuevo

Jada Pinkett Smith está en el centro de la atención y no por sus comentarios sobre Will Smith, sino por el look que utilizó para darle la bienvenida al Nuevo Año 2024.

En la instantánea, la actriz de 52 años, posó con una chaqueta burbuja con estampado de ciervos, pantalones blancos con calentadores de mezclilla y zapatillas New Balance blancas.

“Creo que los calentadores de piernas de mezclilla son lo mejor para mí en 2024😜”, subtituló la publicación en Instagram el martes.

Los fanáticos compararon a la también empresaria con los rapero Fat Joe y Pitbull, después de que ella mis publicara su selfie con el “flow” de año nuevo.

Aunque limitó los comentarios en su publicación, los fanáticos recurrieron a X, anteriormente conocido como Twitter, para discutir su apariencia y compartir cómo inicialmente pensaron que era la rapera de “Lean Back” de 53 años.

“He estado revisando todo este tiempo pensando que Fat Joe había perdido más peso”

“Pensé que Fat Joe estaba en Ozempic”

“Estaba a punto de decir que Fat Joe perdió mucho peso…”

“Se parece a Fat Joe del multiverso”

“Dios mío, pensé que era Pitbull 😂😂😂😂”

“Ella se está volviendo masculina”

“Realmente he estado pasando esta foto todo el día asumiendo que era una historia sobre pit bull 😮”

Palabras de la actriz

Jada Pinkett Smith se siente libre estos días. Ya no oculta que ha estado separada de su marido Will Smith por siete años.

“Honestamente, me quité un peso de encima”, dijo Pinkett Smith, cuyo nuevo libro de memorias, “Worthy” (Digna), fue publicado recientemente.

“Desde los Oscar, es muy interesante cómo un evento tan intenso puede unirte, y yo diría que después de eso, realmente nos sumergimos y profundizamos y llegamos a este hermoso lugar en el que nos encontramos ahora”.

La pareja se ha enfrentado a rumores (de tener un matrimonio abierto, un estilo de vida cambiante y dudas sobre su orientación sexual), todo mientras sonreían, aparentemente retratando una vida perfecta.

