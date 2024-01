Yailin La Más Viral se declara soltera tras nuevos videos de pelea con Tekashi

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine pusieron fin a su relación, luego de que se revelaran varios videos de ambos peleando violentamente.

Todo parecía indicar que se habían dado una oportunidad pero ahora la cantante utilizó sus redes sociales para revelar que está soltera.

A estas declaraciones de la joven reaccionó Daniel Hernández (nombre real del rapero) compartiendo videos de sus peleas y acusando a su ex de ser celosa.

Tan hermosa que es la niña pero muchas inseguridades. Nunca pude entender… La Yai necesita mucha ayuda psicológica. Terapia”, dijo el neoyorquino, a lo que siguieron varios vídeos compartidos por él de las peleas con Yailin por celos.

Recordemos que antes de acabar el 2023, los dos jóvenes protagonizaron un gran escándalo que acabó con la dominicana arrestada en Miami.

Ambos se culparon mutuamente de agredir al otro y Tekashi colgó imágenes muy fuertes en las que su entonces novia aparecía en actitud violenta amenazándole con un cuchillo.

Después de esa controversia que protagonizaron, las cosas parecían haberse calmado entre ellos. La cantante lanzó una nueva canción, en cuyo videoclip aparecía él y días después estuvieron de fiesta juntos en Miami, donde se les pudo ver felices y cómplices.

Sin embargo, la paz entre ellos no ha durado mucho, porque este miércoles volvieron a enzarzarse virtualmente tras anunciar que ya no están juntos.

“Yo ya tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo vídeos viejos”, escribió Yailin en sus historias después de anunciar su soltería.

“Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en 2024, pasa página”, agregó la ex de Anuel AA.