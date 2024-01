Michael Bolton revela que tiene un tumor cerebral y cuál es su delicado estado de salud

Michael Bolton, el célebre cantante ganador de un Grammy, anunció a través de una publicación en sus redes sociales que se tomará una pausa en su carrera musical para enfocarse en su salud.

El artista reveló que fue diagnosticado recientemente con un tumor cerebral, por lo que se alejará temporalmente de los escenarios.

La estrella de 70 años comunicó que “justo antes de las fiestas, se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requería una cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito”, escribió.

Actualmente, se encuentra en recuperación en su hogar junto a su familia.

Bolton, reconocido por éxitos como “When a Man Loves a Woman” y “How Am I Supposed to Live Without You”, compartió con sus fans que les dedicará “los próximos meses” a su recuperación y que tomará un “descanso temporal” de su gira.

“Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un espectáculo, pero no duden que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto”, expresó.

El año pasado, el artista compartió reflexiones sobre cómo ofrecer positividad durante tiempos difíciles a través de su álbum “Spark of Light”, que incluía el sencillo conmovedor “Beautiful World”.

“Observábamos a nuestros amigos y familias y veíamos que realmente necesitaban algo de luz, estaba tan oscuro y opresivo y básicamente todos cargábamos capas de miedo en nuestro día a día”, explicó sobre la inspiración que encontró durante la pandemia. Esta percepción lo llevó a asumir una “responsabilidad de entregar esperanza y promesa”.

“Sé que llevo sus mensajes positivos en mi corazón, y les daré más actualizaciones en cuanto pueda”, se despidió el famoso que espera recuperarse pronto para brindar los conciertos pendientes.

