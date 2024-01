El oficialista William Lai se impone en las elecciones presidenciales de Taiwán

El candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), William Lai (Lai Ching-te), se impuso en las elecciones presidenciales de Taiwán con un 40,2 % de los sufragios, según los últimos datos difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC).

Con un 96 % de las mesas escrutadas, Lai supera con holgura a los candidatos opositores del Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih (33,4 %), y del Partido Popular de Taiwán (PPT), Ko Wen-je (26,3 %), quienes comparecieron públicamente para reconocer su derrota.

Este resultado marca un triunfo sin precedentes en la historia democrática de Taiwán, que verá por primera vez al mismo partido presidiendo la isla durante tres mandatos consecutivos.

Con todo, todavía no está claro el resultado en el Yuan Legislativo (Parlamento), donde la tendencia actual sugiere que ninguno de los tres principales partidos obtendrá mayoría por sí mismo.

La elección de Lai, que se definió a sí mismo como un “pragmático trabajador por la independencia de Taiwán” en el pasado, augura un recrudecimiento de las relaciones con China, que considera la isla una provincia rebelde.

A lo largo de la campaña el próximo mandatario prometió continuar las políticas de la actual presidenta, Tsai Ing-wen, para mantener la paz en el estrecho de Formosa: aumentar las capacidades militares, reforzar la independencia económica, estrechar los lazos con las principales democracias del mundo y construir un liderazgo basado en principios.

En esta línea, Lai no considera necesario declarar formalmente la independencia de Taiwán, argumentando que la isla ya funciona, de facto, como un país independiente bajo el nombre de la República de China.

Los candidatos opositores del Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, y del Partido Popular de Taiwán (PPT), Ko Wen-je, reconocieron este sábado la victoria del aspirante del oficialismo, William Lai, en las elecciones presidenciales de Taiwán.

“Respeto la decisión final del pueblo de Taiwán. Felicito a Lai y a Hsiao (Bi-khim). Por favor, no fallen las expectativas de los taiwaneses”, manifestó Hou desde la sede del KMT, en donde compareció acompañado de varios miembros de su partido.

Durante su discurso, en el que se le vio visiblemente emocionado, Hou reclamó al nuevo Gobierno “que escuche las voces de los taiwaneses”, al tiempo que instó a mantener la “unidad” en momentos de “crisis” en el estrecho de Formosa.

This is why the ROC is a legitimate government but the PRC is not. Congrats to William Lai on becoming Taiwan’s new president, but more importantly, congrats to the Taiwanese people for your amazing democracy! pic.twitter.com/LMVxMdLntB

— MilesYu 余茂春 (@milesyu10) January 13, 2024