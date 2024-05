Irán en busca del helicóptero del presidente Ebrahim Raisi tras accidente

Este domingo, Irán inició la búsqueda en el noreste del país para encontrar un helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi, después de que sufriera un accidente, según informaron altos cargos del gobierno y medios oficiales.

El helicóptero accidentado formaba parte de un convoy de tres helicópteros que transportaban a la comitiva presidencial. Dos de ellos aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán, pero el helicóptero en el que viajaba Raisi, ayatolá de 63 años, no lo logró.

La agencia de prensa oficial IRNA informó que Raisi, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador provincial y el principal imán de la región, se encontraban entre los pasajeros. IRNA también apuntó que “más de 20 equipos de rescate, completamente equipados, incluyendo drones y perros de rescate, fueron enviados al lugar”.

The President of Iran Ebrahim Raisi as well as Foreign Minister Hossein Amirabdollahian were involved in a “Significant Helicopter Crash” earlier today while Traveling back from a Diplomatic Meeting in Azerbaijan. The Crash is believed to have occurred in a Heavily Forested Area… pic.twitter.com/mrFfBMSVXl

— OSINTdefender (@sentdefender) May 19, 2024