¡Gracias, leyenda! Rafael Nadal tuvo su última función en Roland Garros

El legendario tenista español Rafael Nadal no logró firmar una nueva resurrección en la pista central de Roland Garros, donde cayó ante un sólido Alexander Zverev en la primera ronda. Este duelo, que tuvo aires de despedida, dejó a muchos preguntándose si sería la última vez que verían a Nadal competir en el torneo que ha dominado durante más de una década. Aunque el 14 veces ganador no ha descartado regresar el próximo año, la derrota por 6-4, 7-6(5) y 6-3 dejó una sensación de cierre en su histórica relación con el Abierto de Francia.

El enfrentamiento entre Nadal y Zverev tuvo un único dominador en el alemán, salvo un breve intento de rebelión del español en las postrimerías del segundo set y al inicio del tercero. El germano elevó su nivel en los momentos clave para no dar esperanzas a su rival y a la grada que lo aclamaba. Desde el primer set, Zverev mostró una consistencia y una agresividad que mantuvieron a Nadal contra las cuerdas. Aunque Nadal, conocido por su espíritu luchador y su capacidad para remontar situaciones adversas, intentó revertir la situación, Zverev no dejó escapar la oportunidad.

